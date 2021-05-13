Матвиенко на встрече с Гутерришем заявила, что Россия всегда будет поддерживать работу ООН

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия всегда поддерживала и будет поддерживать деятельность ООН как международной площадки для противодействия современным вызовам. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в четверг во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Россия всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Организацию Объединенных Наций, потому что это единственная в своем роде универсальная международная площадка с уникальными правами. Мы абсолютно убеждены, что только посредством коллективных усилий международное сообщество может эффективно противостоять тем новым современным вызовам, новым реалиям, в которых мы все находимся", - сказала Матвиенко.

Она также поблагодарила Гутерриша за поддержку идеи проведения в России Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в 2022 году. "Мне кажется, Россия как многонациональное, многоконфессиональное государство, в котором тысячелетия живут люди разных национальностей, вероисповеданий в мире и согласии, накопила огромный опыт совместного проживания. Нам есть чем поделиться с мировым сообществом. Хочу подчеркнуть, что эта тема чрезвычайно актуальная и своевременная", - отметила Матвиенко.

Президент России Владимир Путин и Антониу Гутерриш ранее в четверг во время встречи затронули тему подготовки к проведению в 2022 году в России Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу как центрального мероприятия Международного десятилетия сближения культур ЮНЕСКО.