МИД РФ призвал президента Латвии изучить документы ООН и СЕ против языковой дискриминации

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президенту Латвии Эгилсу Левитсу стоит внимательно ознакомиться с рекомендациями международных организаций по исправлению дискриминационной языковой ситуации в республике вместо навязывания нелатышскому населению страны политики разъединения и изоляции. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об очередном выпаде президента Латвии в отношении русского языка.

"Хочется задать Эгилсу Левитсу простой вопрос: читал ли он многочисленные рекомендации профильных международных организаций и экспертов? В частности, заключение по Латвии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам с рекомендацией Риге "исправить дискриминационную ситуацию по языковому, национальному и этническому признакам, в том числе жесткие языковые требования при приеме на работу, особенно в госсекторе". А также резолюцию Комитета министров Совета Европы о реализации Латвией Рамочной конвенции СЕ о защите национальных меньшинств, предписывающую "обеспечить непрерывную доступность образования на языках меньшинств везде, где на это есть спрос", с учетом отрицательного влияния политических мер запретительного характера на возможности тех, для кого латышский язык не является родным", - сказала дипломат.

Захарова призвала Левитса внимательно изучить доклад комиссара по правам человека Совета Европы Дуньи Миятович, "в котором Латвии рекомендуется "защищать права меньшинств и снижать напряженность в обществе", поскольку в этой стране "не учитываются права граждан, говорящих на языках меньшинств, а законы часто исполняются насильственными средствами".

Дипломат напомнила, что так называемую реформу образования в Латвии критиковал и верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ, по мнению которого полный переход школ нацменьшинств на преподавание на латышском языке "уводит Латвию от сложившейся в стране двуязычной модели образования, хорошо выполнявшей свои функции и основанной на Гаагских рекомендациях о правах нацменьшинств на образование".

"Однако, судя по боевому настрою латвийского руководителя, он предпочел игнорировать эти заключения, навязывая для нелатышского населения своей страны политику разъединения и изоляции. Понятно, что для Латвии это прямой путь не к сплоченности, а к дальнейшему росту этнической напряженности", - заключила официальный представитель МИД РФ.