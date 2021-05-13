МИД РФ и Иордании подтвердили настрой на организацию палестино-израильских переговоров

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иорданский коллега Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади подтвердили взаимный настрой на продолжение усилий по организации прямых палестино-израильских переговоров. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора сторон в четверг.

"Министры подтвердили взаимный настрой на продолжение усилий с целью организации прямых палестино-израильских переговоров, отметили значение усилий ближневосточного "квартета" международных посредников", - информировали в дипведомстве.

Министры выразили глубокую обеспокоенность эскалацией палестино-израильского конфликта, подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня.

"Проведен обмен мнениями по региональной повестке дня с акцентом на положение в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа. Была высказана глубокая обеспокоенность эскалацией напряженности на палестинских территориях, подчеркнута необходимость немедленного прекращения огня и перевода ситуации в политическое русло", - информировали на Смоленской площади.