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Спецпредставитель главы МИД РФ обсудил с дипломатами из ООН и ЕС ближневосточный конфликт

Телефонные контакты состоялись 12 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию (БВУ) Владимир Сафронков в разговорах со спецкоординатором генсекретаря ООН по Ближнему Востоку Тором Веннесландом и назначенным спецпредставителем ЕС по БВУ Свеном Коопмансом обозначил важность созыва в ближайшее время заседания ближневосточного "квартета" (Россия, США, ООН, Евросоюз) на уровне министров после обострения палестино-израильского конфликта.

"С российской стороны заострена важность созыва заседания "квартета" на уровне министров в ближайшее время, что будет иметь важное значение для остановки витка конфронтации", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

В дипведомстве также информировали, что во время бесед была акцентирована необходимость безотлагательно предпринять шаги как в двустороннем порядке, так и по линии ближневосточного "квартета" в целях "скорейшего прекращения боевых действий, стабилизации обстановки "на земле" и перехода к формированию благоприятных условий для запуска прямых палестино-израильских переговоров по фундаментальным вопросам окончательного статуса, включая проблематику Восточного Иерусалима".

Телефонные контакты состоялись 12 мая.

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