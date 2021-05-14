Постпред заявил об антироссийском характере ответа гендиректора ОЗХО по Навальному

ГААГА, 14 мая. /ТАСС/. Россия считает недружественными действия генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса, который с явным антироссийским подтекстом прокомментировал запрос Москвы на оказание технического содействия по вопросу предполагаемого отравления блогера Алексея Навального. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, который прокомментировал выступление Ариаса на организованной 10 мая при поддержке НПО телеконференции.

"Для российской стороны совершенно неприемлемы сделанные Ариасом в ходе телеконференции высказывания на тему запроса Великобритании и Германии относительно подтверждения Техсекретариатом ОЗХО наличия в биоматериалах Скрипалей и Навального следов химвеществ из семейства так называемых Новичков. Недопустимым является заявление гендиректора Ариаса в ходе телеконференции о том, что запрос России на оказание технического содействия для прояснения ситуации с мнимым отравлением Навального был-де составлен неправильно. Такая подача дела имеет явный антироссийский подтекст, что наводит на мысль о том, что действия гендиректора носят недружественный по отношению к России характер", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Шульгин напомнил, что Ариас ранее "под надуманным предлогом отказался от участия в майском заседании СБ ООН по сирийскому химическому досье". "Вместо этого гендиректор оказался в числе почетного гостя на телеконференции, созванной, очевидно, для оправдания допускаемых в работе Техсекретариата ОЗХО на сирийском направлении подлогов и махинаций. Такая вопиющая ангажированность абсолютно не подобает высшему должностному лицу международной организации", - подчеркнул постпред РФ.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа прошлого года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Власти Германии выступили с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти неоднократно заверяли, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ.