Володин заверил, что продолжит решать проблемы всей Саратовской области

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подавший заявление на участие в праймериз "Единой России", заверил, что продолжит решать вопросы не только своего одномандатного округа, но и Саратовской области в целом.

"Если хочешь лучше понимать проблемы людей, правильно избираться в одномандатном округе", - написал политик в пятницу в своем Telegram-канале, напомнив, что в Саратовской области четыре избирательных округа.

"Предвижу вопросы от жителей Саратовской области: что же получается, не будете заниматься Балаково, Вольском, Пугачевым, Энгельсом, Балашовом или Перелюбским, Турковским, Романовским, Озинским, Александрово-Гайским районами, с которых начинается Саратовская область? - продолжил спикер. - Буду. И перечисленными, и всеми остальными районами Саратовской области".

Володин указал на то, что разрешается "участвовать в предварительном голосовании, а затем избираться, совмещая общеобластной список "Единой России" и одномандатный округ". "Для меня это возможность решать проблемы как в целом по области, так и в конкретном округе №163, в который входят Ленинский, Кировский, Фрунзенский районы Саратова, часть Саратовского района, Татищевский район, поселок Светлый, Петровский район, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский районы", - пояснил он.

Спикер сообщил, что в ближайшее время постарается вместе с избирателями "сформировать программу решения социально-экономических вопросов города, района и области в целом".

Ранее Володин сообщил журналистам, что будет участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163 и общеобластному округу Саратовской области.

О праймериз

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Подача заявлений на праймериз стартовала 15 марта и должна была завершиться 29 апреля, однако на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая.

Основным будет онлайн-формат голосования, по такой схеме оно пройдет в 43 субъектах РФ, в 42 регионах будет смешанная форма голосования. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном формате - 30 мая, итоги должны быть подведены к 1 июня. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму.