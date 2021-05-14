Никитин возглавит регсписок на праймериз ЕР в депутаты Заксобрания Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Региональную часть списка кандидатов на предварительном голосовании "Единой России" в депутаты Заксобрания Нижегородской области возглавит губернатор Глеб Никитин, сообщается в пятницу на сайте регионального отделения партии.

"Общерегиональную часть списка кандидатов на предварительном голосовании "Единой России" в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области возглавит губернатор, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин. Сегодня, 14 мая, он подал документы для участия в процедуре", - сказано в сообщении.

Вместе с ним лидерами региональной части списка кандидатов станут председатель заксобрания Евгений Люлин и заместитель председателя областного парламента, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина.

"Сегодня завершается прием документов для участия в предварительном голосовании. Результаты хорошие, мы видим, что праймериз состоятся с серьезной конкуренцией. В Нижегородской области подано более 500 заявлений для участия. Процедура пройдет по первой модели, при которой голосовать могут все нижегородцы старше 18 лет, зарегистрированные в регионе, - как на обычных выборах. Для жителей это уникальная возможность самим выбрать достойных, по их мнению, кандидатов, которых партия выдвинет и будет поддерживать на выборах в сентябре", - приводит слова Никитина пресс-служба.

В ходе предварительного голосования нижегородцы выберут кандидатов, которые в сентябре будут представлять партию на выборах в Госдуму и законодательное собрание региона.

Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая. Сейчас проходит регистрация избирателей.