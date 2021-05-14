Патрушев обсудил ситуацию на Балканах с главой МВД Сербии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Сербии Александар Вулин провели встречу в Москве, обсудив на ней в том числе ситуацию на Балканском полуострове и сотрудничество двух стран в области безопасности. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба аппарата Совбеза.

"Николай Патрушев и Александар Вулин обсудили вопросы российско-сербского сотрудничества в области безопасности, подчеркнув, что между Советом безопасности России и министерством внутренних дел Сербии налажено плодотворное взаимодействие по широкому спектру тем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники уделили отдельное внимание контртеррористической проблематике, а также обменялись мнениями по ситуации на Балканском полуострове в целом.

28 октября 2020 года парламент Сербии утвердил новый состав кабинета министров страны, в котором МВД возглавил Александар Вулин. В декабре Патрушев и Вулин провели телефонный разговор, в котором обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.