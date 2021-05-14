Посол России передал музею Бельведер копию договора о восстановлении независимой Австрии

ВЕНА, 14 мая. /ТАСС/. Российский посол Дмитрий Любинский передал в дар австрийскому музею Бельведер для постоянной экспозиции копию оригинала Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии. Церемония состоялась в пятницу в посольстве РФ в канун 66-летия подписания этого исторического документа 15 мая 1955 года в Вене.

Как сообщил Любинский, при передаче копии договора он обсудил с руководством музея Бельведер важность сохранения в интересах будущих поколений исторической правды и противодействия попыткам переписывания общей истории. По словам посла, договор стал символом австрийской национальной идентичности, возвращения Австрии на карту Европы. "Будучи одной из международно-правовых основ европейского послевоенного устройства, договор сыграл значительную роль в обеспечении стабильности всего континента", - написал Любинский в Facebook.

В 2017 году посол России передал такую же копию договора главе правительства земли Нижняя Австрия Йоханне Микль-Ляйтнер для хранения в Доме истории Музея Нижней Австрии в городе Санкт-Пёльтен.

Этот исторический документ был подписан полномочными представителями СССР, США, Великобритании, Франции и Австрии в Мраморном зале венского дворца Бельведер 15 мая 1955 года. Он содержит обязательства сторон уважать территориальную целостность Австрии в границах на 1 января 1938 года, запрещает присоединение Австрии к Германии, обязывает австрийское правительство не допускать деятельности фашистских организаций и обеспечить демократические свободы. Договор вступил в силу 27 июля 1955 года.

Страной - депозитарием государственного договора, скрепленного не только подписями, но и специальными печатями, стал СССР, а после его распада - Россия. Документ хранится в Архиве внешней политики РФ и впервые был вывезен за рубеж, когда в Австрии проводились торжества по случаю 50-летия его подписания.

Австрия с марта 1938 года по апрель 1945 года входила в состав нацистской Германии в результате аншлюса (присоединения). Она окончательно обрела независимость в 1955 году, когда советские, британские, американские и французские войска покинули ее территорию. В том же году 26 октября австрийским парламентом был принят Закон о нейтралитете. В 1965 году день принятия этого закона был объявлен национальным праздником и стал выходным.