Слуцкий считает, что решение по деэскалации конфликта Израиля и Палестины скоро найдут

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Решение по деэскалации палестино-израильского конфликта может быть скоро найдено, но для этого надо будет использовать все возможности, включая созыв ближневосточного "квартета" (Россия, США, ООН, Евросоюз). Такое мнение в пятницу выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ходе лекции на факультете мировой политики МГУ.

"Сейчас самое главное - остановить обострение палестино-израильского конфликта. Необходимо использовать для этого все возможности. Актуальным был бы созыв ближневосточного квартета", - сказал депутат.

По его мнению, "решение будет найдено в кратчайшие сроки". "Нужны также усилия на земле, чтобы противостояние закончилось и стороны вернулись за стол переговоров", - резюмировал Слуцкий.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших в результате обстрелов.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в качестве постоянного члена Совбеза ООН, участника "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию "продолжает добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН", которые "предусматривают создание двух государств - Палестины и Израиля - сосуществующих в мире и безопасности". Как сообщил на брифинге в Берлине представитель МИД Германии Кристофер Бургер, ближневосточный "квартет" обсудит в пятницу обострение ситуации в регионе.