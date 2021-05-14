Володина зарегистрировали на праймериз "Единой России" от Саратовской области

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу зарегистрирован в качестве участника праймериз "Единой России" в Саратовской области, что позволит ему выдвинуться от партии в Госдуму следующего созыва, сообщили ТАСС в региональном отделении "Единой России".

В пятницу Володин сообщил журналистам, что подал документы на праймериз. Он сказал, что продолжит решать вопросы не только своего одномандатного округа №163, но и Саратовской области в целом.

"Да, принято решение о регистрации Володина в качестве участника предварительного голосования", - сообщили в региональном отделении.

По данным пресс-службы реготделения, в пятницу завершился прием документов на предварительное голосование "Единой России". "На предварительном голосовании зарегистрирован 241 кандидат для последующего выдвижения кандидатами от "Единой России" на выборах в сентябре 2021 года в Государственную думу восьмого созыва, в Саратовскую городскую думу шестого созыва и в Собрание депутатов Балашовского района", - говорится в сообщении.

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Подача заявлений на праймериз стартовала 15 марта и должна была завершиться 29 апреля, однако было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая.

Основным будет онлайн-формат голосования, по такой схеме оно пройдет в 43 субъектах РФ, в 42 регионах будет смешанная форма голосования. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном формате - 30 мая, итоги должны быть подведены к 1 июня. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму.