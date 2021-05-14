Три избирательных округа сформировано на федеральной территории Сириус

СОЧИ, 14 мая. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия федеральной территории Сириус создала три многомандатных избирательных округа, в которых в сентябре пройдут выборы Совета федеральной территории. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе фонда "Талант и успех".

Члены избирательной комиссии на заседании в пятницу обсудили организацию и проведение выборов в Совет федеральной территории, которые состоятся в единый день голосования 19 сентября. Жителям Сириуса предстоит избрать девять членов Совета. По три члена Совета будут назначены президентом и правительством РФ, один - губернатором Краснодарского края. Кроме того, в состав Совета войдет глава администрации федеральной территории.

"На заседании члены территориальной комиссии с правом решающего голоса приняли решение об образовании трех многомандатных избирательных округов в Сириусе, примерно равных по численности населения. Выдвижение кандидатов в члены Совета федеральной территории будет возможно двумя способами: в порядке самовыдвижения, а также политическими партиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сириусе зарегистрированы 9 259 избирателей. Помимо выборов в Совет федеральной территории в единый день голосования также пройдут выборы депутатов Госдумы. "Поэтому избиратели получат три бюллетеня: два для голосования на выборах в Государственную думу - за политические партии и за кандидатов. Еще один бюллетень предназначен для голосования за кандидатов в Совет федеральной территории Сириус", - уточнили в пресс-службе.

О Сириусе

Федеральная территория Сириус в Краснодарском крае создана в декабре 2020 года. Закон о ее создании, который устанавливает особенности организации публичной власти на территории с особым статусом и ее экономической и иной деятельности, является первым опытом правового регулирования подобных вопросов на территориях, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.

Система органов публичной власти территории будет состоять из Совета федеральной территории "Сириус" как представительного органа, администрации как исполнительно-распорядительного органа и иных органов публичной власти, если их образование предусмотрено уставом территории. Возглавлять совет будет председатель, а администрацию - ее глава.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого планируется поэтапная организация функционирования федеральной территории "Сириус" - до 31 декабря 2025 года. До 1 февраля 2021 года президент РФ назначит временно исполняющего обязанности главы федеральной территории, который сформирует администрацию федеральной территории. Первые выборы членов совета должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года.