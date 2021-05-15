"Единая Россия" приостановит членство арестованного проректора "Военмеха"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" приостановит членство проректора государственного технического университета "Военмех" Марата Гогуадзе, арестованного по делу о мошенничестве. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе отделения "Единой России" в Санкт-Петербурге.

"Членство проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям государственного технического университета "Военмех" Марата Гогуадзе в партии "Единая Россия" будет приостановлено на ближайшем заседании местного политического совета", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям государственного технического университета "Военмех" Гогуадзе по делу о мошенничестве с надбавками сотрудников вуза. По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Гогуадзе способствовал изданию приказов университета о надбавках и доплатах стимулирующего характера некоторым сотрудникам за работу, которую они в действительности не выполняли. Затем он дал указание сотрудникам передать ему денежные средства, которые они безосновательно получили. Впоследствии Гогуадзе передали денежные средства в общей сумме не менее 3,6 млн рублей.

Гогуадзе арестован до 11 июля.

В 2019 году Гогуадзе был выдвинут Санкт-Петербургским региональным отделением партии "Единая Россия" в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва. Сейчас в списке депутатов, представленном на сайте муниципального образования, Гогуадзе нет.