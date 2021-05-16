Полянский: эпоха постправды может привести к обострению в международных отношениях

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Существование в условиях эпохи постправды, при которой многие источники подают информацию в искаженном виде, только усугубляет ситуацию в международных отношениях. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью телеканалу RT в воскресенье.

По его словам, страны Запада склонны "читать лекции" России и Китаю.

"Все это очень усугубляется "мегафонной дипломатией", эта тенденция очень хорошо просматривается прямо сейчас и осложняется тем фактом, что мы живем в мире постправды, когда никто не обращает внимания на то, что на самом деле происходит, и есть много источников, представляющих информацию в искаженном виде", - сказал дипломат.

Полянский добавил, что эти факторы подводят страны "к очень опасному моменту в международных отношениях". "Мы готовы к диалогу. Мы готовы прийти к определенному общему пониманию, но мы считаем, что для выполнения такой задачи все должны рассматриваться как равные", - резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран Запада, считающие Россию активной угрозой или противником, ошибаются. По его словам, данная тенденция не имеет отношения к реальному положению дел.

Политика США

Полянский также подчеркнул, что усилия США нацелены на сдерживание России и Китая, так как американская администрация видит в них соперников.

"Так получается, что они [США] видят в России и Китае соперников. И поэтому их усилия очень четко нацелены на сдерживание России и Китая, как они выражаются, из-за нашего "злонамеренного влияния", "разрушения" и "пропаганды", - сказал он.

Полянский подчеркнул, что возврат к более предсказуемым отношениям с США не является признаком готовности американской стороны к конструктивному диалогу. "Это единственный [способ] восприятия, который они [США] признают среди других членов международного сообщества, - либо вы с нами, либо против нас", - заключил дипломат.

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на свои источники, что разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации о действиях России и Китая после обращения глав девяти из одиннадцати объединенных и специальных командований американских вооруженных сил. По их данным, девять генералов в прошлом году выступили с редкой и настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы "пагубном поведении" Москвы и Пекина на международной арене.