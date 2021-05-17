Грушко заявил, что Россия разочарована тем, что площадка СЕ становится ареной конфронтации

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия с большим разочарованием наблюдает за тем, как площадка Совета Европы превращается в арену конфронтации. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на открытии курсов Европейского учебного института МГИМО (ЕУИ) и Совета Европы.

"Мы с большим разочарованием наблюдаем, как организация становится заложником навязанного России противостояния, как она отдаляется от своей главной уставной цели - укрепление единства государств континента или, как написано в первой статье устава, укрепление единства европейских народов, - сказал он. - Мы видим, как дух компромисса и сотрудничества вытесняется блоковым мышлением, как потихонечку размывается культура консенсуса. Это, конечно, ослабляет организацию как одну из центральных для выполнения ее функций и потихонечку превращает ее в арену конфронтации".

По словам Грушко, превращение институтов Совета Европы в инструмент давления на Россию и другие страны идет вразрез с уставными обязательствами и ценностями организации, это чревато последствиями для нее самой. О

"Никто не подвергает сомнению необходимость выполнять обязательства в рамках Совета Европы, в том числе решения суда, но при этом нельзя забывать, что членство в международной организации - не игра в одни ворота, и те, кто сегодня использует свое большинство в организации, должны понимать, что превращение институтов Совета Европы в инструмент давления на Россию или другие страны - это прямой отход от уставных обязательств и ценностей, чреватый последствиями", - сказал он.