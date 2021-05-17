Свердловское реготделение "Единой России" зарегистрировало 492 человека на праймериз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Свердловское региональное отделение "Единой России" зарегистрировало 492 человека на праймериз - в частности, 161 - в Госдуму и 331 - в законодательное собрание региона. Всего подано 573 заявления, сообщил в понедельник журналистам секретарь реготделения партии Виктор Шептий.

"На этот момент было подано 573 заявления. Это, конечно, с запасом - достаточно альтернативная и конкурентная будет картина при голосовании. Зарегистрировано 492 человека, из них 161 попробуют свои силы в праймериз по Госдуме, 331 - в законодательном собрании", - сказал он. В 2016 году на праймериз в заксобрание региона было зарегистрировано 216 человек, в Госдуму - 113.

Шептий отметил, что не все действующие депутаты приняли решение участвовать в праймериз, в то же время заявилось много новых лиц. "Есть много докторов, у нас активно проявили себя добровольцы Донбасса, много представителей общественных организаций, в частности, ОНФ, волонтеры-медики", - рассказал он.

Шептий добавил, что больше трети заявившихся кандидатов - молодые люди.

"Были и попытки дискредитировать нашу процедуру. Могу сказать, что это не удалось", - также поделился он.

Всего, по данным Шептия, на портале госуслуг уже зарегистрировались более 200 тыс. выборщиков. Регистрация продлится еще до 28 мая. "Итоги голосования будут подведены 1 июня. У нас проводится только электронное голосование: когда мы сделали этот выбор, немного опасались в какой-то степени - дело новое, но мы поняли, что это абсолютно правильное решение - во-первых, мы сосредоточились на такой канал коммуникации с людьми, во-вторых, ситуация с пандемией не сошла на нет, все-таки мы обеспечиваем определенную безопасность наших людей", - сказал он.

О праймериз

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатов от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было решено продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.