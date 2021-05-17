Песков: РФ готова к диалогу, но обеспечивает безопасность из-за враждебности ряда соседей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия делает все необходимое для обеспечения собственной безопасности из-за враждебности и непредсказуемости многих соседей. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва остается открытой для дружественного диалога.

"Россия в целом делает все необходимое для того, чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности многих соседей обеспечить свою собственную безопасность", - сказал представитель Кремля.

Он заверил, что "при этом Россия была и остается открытой для дружественного диалога, для попыток по нормализации отношений". Песков обратил внимание на то, что именно об этом говорил глава российского государства Владимир Путин. "Наверное, вот эти его словам нужно ставить во главу угла", - считает представитель Кремля.

В пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин обсуждал события на Украине, заметив, что с территории этой страны РФ постоянно будет получать новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности России. Президент РФ также говорил о попытках зачистить политическое поле на Украине от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса в Донбассе, за добрососедские отношения с РФ. По мнению Путина, это вопрос, который должен находиться в поле внимания, на который следует реагировать, имея в виду угрозы, которые создаются для РФ. Отвечая на вопрос, какие меры обеспечения безопасности будут приняты Россией, Песков заметил, что "они уже были приняты".

"Больше вражеской риторики мы слышим все-таки с Украины, Россия не является первоисточником различных фобий, Россия не является первоисточником каких-то санкций, Россия не является первоисточником концентрации каких-то вооруженных сил на границе и так далее. Россия реагирует на это", - заявил Песков. На его взгляд, "это очень важно отмечать и констатировать".