Удмуртское отделение "Единой России" зарегистрировало 36 человек на партийные праймериз

ИЖЕВСК, 17 мая. /ТАСС/. Регистрацию на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму прошли в Удмуртии 36 человек, в том числе два депутата Госдумы Андрей Исаев и Алексей Загребин. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"За право избираться в Государственную думу от партии "Единая Россия" будут бороться 36 человек. В их числе как известные политики федерального и регионального уровня, так и молодые люди, прошедшие школу общественной работы, волонтеры, которые в период пандемии зарекомендовали себя реальными делами", - говорится в распространенном сообщении. По данным с официального сайта партии, в том числе в процедуре предварительного голосования примут участие действующие депутаты Госдумы от Удмуртии - Андрей Исаев и Алексей Загребин.

Отмечается, что прием заявлений от желающих принять участие в праймериз завершился 14 мая, уже сформирован список кандидатов для предварительного голосования по федеральному избирательному округу на территории региона и по одномандатным округам № 33 и 34.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатов от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было решено продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.