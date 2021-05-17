Лавров предложил главе МИД Сьерра-Леоне продолжить традицию тесных контактов двух стран

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в понедельник с новым главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом заявил о намерении укреплять традиции дружеских отношений двух стран.

"Отношения между Россией и Сьерра-Леоне традиционно дружественные, основываются на принципах равноправия и взаимного уважения. Именно так мы хотим их и дальше развивать. За последние несколько лет мы регулярно общались с вашими предшественниками как очно, так и по телефону. Я буду рад обеспечить преемственность в наших дружественных отношениях", - сказал он.

Глава МИД РФ предложил коллеге рассмотреть весь комплекс двусторонних отношений, сотрудничество в ООН и перспективы урегулирования региональных конфликтов, а также итоги участия президента Сьерра-Леоне в саммите Россия - Африка в октябре 2019 года.