Россия и Сьерра-Леоне договорились широко отметить юбилей дипотношений в 2022 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия и Сьерра-Леоне достойно встретят 60-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, проведут ряд мероприятий, посвященных этому юбилею. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом.

"Отношения между нашими странами традиционно дружественные, развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения, учета интересов друг друга. В январе будущего года дипломатическим отношениям между нашими странами исполнится 60 лет. Сегодня мы договорились достойно встретить этот юбилей, провести посвященные ему конкретные мероприятия", - сказал министр.