Путин 18 мая примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 18 мая, примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Среди них дипломаты из Нидерландов, Польши, Молдавии, Румынии и Афганистана, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"18 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении пресс-службы.