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Лавров: Россия рассчитывает, что второй совместный саммит пройдет в Африке

Первый саммит Россия - Африка состоялся в Сочи

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что второй саммит Россия - Африка состоится в 2022 году на Африканском континенте, как это и было условлено на первом саммите в Сочи. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом.

"Рассчитываем, что второй саммит, как это и было условлено в Сочи, состоится в 2022 году уже на континенте. Рассчитываем на то, что президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био, как и в сочинском саммите, сможет принять участие и во второй встрече в верхах", - сказал он.

"У нас у обоих самое хорошее впечатление, которым мы сегодня обменялись, по итогам первого в истории саммита Россия - Африка, который состоялся в октябре 2019 года в Сочи. Мы рассказали о том, какие меры приняты в РФ не только по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе саммита, но и по созданию системных, постоянно действующих механизмов развития нашего сотрудничества и в форме политического диалога, и по линии поощрения экономического, инвестиционного взаимодействия", - добавил министр.

Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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