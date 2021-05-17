Посольство РФ прокомментировало прекращение дела о "следе" страны в каталонском кризисе

МАДРИД, 17 мая. /ТАСС/. Посольство России в Испании изначально указывало на абсурдность утверждений, связанных с якобы вмешательством РФ в каталонский сепаратистский кризис. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в российском диппредставительстве.

Таким образом посольство прокомментировало решение испанского суда о прекращении секретного расследования, связанного с предполагаемым "следом" России в Каталонии. "Испанские СМИ сообщают, что им только сейчас стало известно о решении Национальной судебной коллегии Испании от июля 2020 года прекратить дело о предположительном "российском следе" в Каталонии накануне референдума 1 октября 2017 года в связи с отсутствием "каких-либо признаков преступления", - отметили в посольстве РФ. - Любопытно, что о начале "секретных расследований" журналисты узнают с обескураживающей оперативностью, а об их закрытии - спустя год. Интересно, что думает об этом их аудитория?"

"Стоит также отметить, что посольство терпеливо указывало на абсурдность инсинуаций на эту тему и полное отсутствие у них доказательной базы, - добавили в диппредставительстве. - Россия не вмешивается во внутренние дела других государств". "Что касается Каталонии, то наша страна всегда выступала за урегулирование ситуации в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении прав и свобод всех граждан этого государства", - заключили в посольстве.

Как сообщила в понедельник газета Diario, суд принял решение о прекращении расследования, так как не было найдено никаких доказательств предполагаемого вмешательства России в каталонский кризис. По версии издания, следственное дело было открыто в ноябре 2019 года после отчета полиции. Через девять месяцев суд решил прекратить расследование с учетом позиции прокуратуры. Как уточняла газета, заместитель прокурора Мигель Анхель Карбальо упрекнул стражей порядка в том, что на тот момент они предоставили показания лишь одного осведомителя и ссылки на информацию, опубликованную в СМИ.

В ноябре 2019 года газета El País выступила с утверждением о том, что испанский судья Мануэль Гарсиа-Кастельон начал расследование из-за возможной деятельности в разгар кризиса в Каталонии группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нездоровым интерес некоторых испанских СМИ к теме якобы имевшего место влияния России на кризис в Каталонии.