Лавров и глава МИД Ирландии обсудили двустороннее сотрудничество и отношения России и ЕС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирландии Саймон Коувени обсудили в понедельник по телефону отношения Москвы и Брюсселя, перспективы наращивания двустороннего диалога и торгово-экономического сотрудничества.

"Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН. По просьбе ирландского коллеги Сергей Викторович Лавров дал оценку ситуации между Россией и ЕС, а также рассказал о подготовке к запланированной на 20-21 мая в Рейкьявике министерской сессии Арктического совета", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны обсудили актуальные вопросы российско-ирландских отношений. "Рассмотрены перспективы развития политического диалога, в том числе межмидовских контактов. Выражен обоюдный настрой на наращивание сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, активизацию работы двустороннего Межправительственного комитета по развитию делового сотрудничества", - указали в министерстве.