Замглавы МИД РФ обсудил с представителем Палестины перезапуск мирного диалога с Израилем

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в телефонном разговоре с председателем движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафой Баргути акцентировал необходимость скорейшего налаживания палестино-израильских мирных переговоров, а также экстренного решения гуманитарных проблем, возникших в ходе обострения конфликта.

"С российской стороны была акцентирована необходимость немедленного прекращения любых боевых действий и экстренного решения возникших тяжелейших гуманитарных проблем, а также скорейшего налаживания при содействии участников "квартета" международных посредников палестино-израильских мирных переговоров в целях политического урегулирования конфликта на известной международно-правовой основе", говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.