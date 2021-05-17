Кировское реготделение "Единой России" зарегистрировало 220 человек на праймериз

КИРОВ, 17 мая. /ТАСС/. Кировское региональное отделение "Единой России" зарегистрировало 220 человек на праймериз, при этом 40% участников - беспартийные, сообщила в понедельник пресс-служба отделения.

"14 мая завершилась регистрация кандидатов предварительного голосования - заявились 220 человек. Интересно, что из них 87 (то есть почти 40% участников) - беспартийные, 115 - члены партии "Единая Россия" и 18 - сторонники партии", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Васильев, конкуренция среди кандидатов высокая. "Важно, что "Единая Россия" не ограничивает участников по партийному признаку, благодаря чему на предварительное голосование смогли выйти достаточно много беспартийных граждан. Это соответствует и принципу обновления партии: одна из задач - привести в политику, в "Единую Россию" новых людей, с новыми идеями, готовых работать на благо общества", - цитирует пресс-служба Васильева.

О праймериз

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатов от "Единой России" на выборах. Цель предварительного голосования - определить кандидатов, которые в сентябре текущего года примут участие в выборах в Государственную Думу РФ и законодательных (представительных) органов государственной власти.

Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было решено продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.