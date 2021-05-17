Законодатели Ростовской области предложили более 50 мер по реализации послания президента

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в понедельник приняли постановление «О послании президента России Федеральному собранию». Как сообщил в ходе заседания председатель заксобрания Александр Ищенко, документ содержит более 50 конкретных мер по реализации положения президентского послания.

«Самый первый вопрос повестки дня заседания — это рассмотрение постановления законодательного собрания о послании президента России Федеральному собранию. В постановлении выделено 19 приоритетных направлений нашей работы, содержится перечень из более 50 конкретных мероприятий, которые профильные комитеты по предмету своей деятельности должны будут осуществить», — сказал Ищенко.

В пресс-службе заксобрания области уточнили, что документ имеет стратегический характер. Над его реализацией помимо депутатского корпуса и правительства области будут работать органы местного самоуправления и общественная палата региона. «В первую очередь, это создание условий для положительных тенденций в демографическом развитии, обеспечение охраны материнства и детства, повышение качества жизни старшего поколения, преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции, развитие современной, качественной и доступной медицинской помощи, модернизация первичного звена здравоохранения», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в перечень из приоритетных направлений вошли развитие образования, расширение мер поддержки педагогов, обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение доступности жилья, совершенствование качества предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие «зеленой» энергетики.

Ищенко отметил, что в ближайшее время законодателям предстоит разработать ряд региональных законопроектов, а также предложений в адрес федеральных властей. «Это очень широкий перечень общественных обсуждений, публичных мероприятий, связанных с дискуссией по поводу того, как выполнять те или иные положения президентского послания применительно к Ростовской области. Мы надеемся, что в нынешнем году все основные президентские тезисы будут реализованы», — сказал председатель заксобрания, отметив, что депутаты уже приступили к реализации послания в части финансового обеспечения.

Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием парламенту 21 апреля в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Перечень утвержденных главой государства поручений по реализации послания был опубликован 3 мая на сайте Кремля. Президент, в частности, до 1 июня ожидает доклад от правительства РФ об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием Федеральному собранию. Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения адресованы правительству РФ и другим органам власти, есть также рекомендации регионам и так далее.