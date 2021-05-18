Депутаты обсудят запрет причастным к экстремистским организациям избираться в Думу

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, который запрещает причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими, быть избранными депутатами Госдумы.

Речь идет об учредителях, руководителях и их заместителях (в том числе подразделений), членах, участниках, работниках и иных причастных лицах. Предусмотрена "дифференциация сроков ограничения пассивного избирательного права" для учредителей, руководителей и членов коллегиального руководящего органа в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации и запрете деятельности организации. Для рядовых участников и причастных лиц срок ограничений составит три года с указанной даты. Законопроект внесен в Госдуму членами думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

По мнению ее председателя Василия Пискарева, предлагаемые новеллы правильно рассматривать в ряду уже действующих ограничений для кандидатов в депутаты, депутатов и госслужащих: это, например, запрет на иностранное гражданство. Он также отметил, что подробные разъяснения на эту тему дал Конституционный суд России в постановлении от 10.10.2013 № 20-П, "где указал, что ограничение пассивного избирательного права вводится федеральным законодателем в качестве особого конституционно-правового дисквалифицирующего препятствия для занятия выборных публичных должностей, сопряженного с повышенными репутационными требованиями к носителям публичной власти, что обусловлено их прямым участием в принятии правовых актов и ответственностью, с которой связано осуществление ими своих полномочий".

Предлагаемый инициативой запрет, таким образом, "преследует конституционно значимые цели повышения конституционной ответственности, надлежащего функционирования правопорядка и обеспечения безопасности страны", заявил Пискарев ТАСС.

Запрет участвовать в тренингах нежелательных НПО за рубежом и наказание для их членов

В тот же день в первом чтении будет рассмотрен еще один законопроект думской комиссии, входящий в тот же пакет инициатив. Он вводит запрет на участие российских граждан и юридических лиц в деятельности организации, признанной нежелательной в РФ, за пределами территории РФ. Речь идет о тренингах, организуемых за рубежом при поддержке нежелательных иностранных НПО. Одновременно вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций "в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства".

Также в первом чтении будет обсуждаться законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ ответственность за участие в работе иностранной или международной НПО, признанной нежелательной в России. Речь идет о штрафе до 500 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, лишении свободы на срок до четырех лет с возможным лишением права заниматься определенной работой на срок до 10 лет. Кроме того, законопроектом предусмотрены такие санкции, как обязательные работы на срок до 360 часов или принудительные работы на срок до четырех лет.

Также предложено ввести обязательные работы на срок до 480 часов за руководство нежелательной НПО. Срок лишения свободы за это составит от двух до шести лет. Поправки вносятся в статью 284.1 Уголовного кодекса РФ, ответственность в которой для членов и руководителей нежелательных НПО сейчас не разграничена.