Москва надеется, что Блинкен подтвердит Лаврову готовность остановить эскалацию

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить цикл эскалации в отношениях двух стран. Об этом заявил во вторник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хотел бы надеяться, что американцы подтвердят нашему министру готовность остановить эскалационные циклы, которые мешают нормализации отношений и наметить хотя бы отдельные области для углубления диалога", - сказал Рябков.

Рябков отметил, что первый контакт руководителей внешнеполитических ведомств будет "в известном смысле установочный". "Хотя мероприятие на полях министерской сессии Арктического совета, время ограничено. Я думаю, они всю повестку дня пройдут. Это означает и двусторонние, и международные вопросы", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Москва рассчитывает, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят и двустороннюю, и международную повестку на первой встрече на полях министерской сессии Арктического совета.

"Мероприятие на полях министерской сессии Арктического совета, время ограничено. Я думаю, они всю повестку дня пройдут. Это означает и двусторонние, и международные вопросы", - сказал Рябков.

Министерская встреча Арктического совета пройдет в Рейкьявике на этой неделе. Ранее состоялся телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Как сообщил МИД РФ, в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран, помимо прочего, "договорились провести на полях этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня".