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Путин 24 мая встретится в Сочи с президентом Киргизии

Путин сообщил, что 24 мая встретится в Сочи с президентом Киргизии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссия
Палестино-израильский конфликт
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