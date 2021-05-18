Минюст считает НКО-иноагентов опасным оружием для расшатывания общества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что НКО-иноагенты являются опасным инструментом для расшатывания общества. Такое мнение он высказал, выступая на мастер-классе в рамках Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

Свириденко напомнил, что поправки в федеральный закон об НКО-иноагентах о введении уголовной ответственности за злостное уклонение от включения в реестр, принятые Госдумой в конце 2020 года, вызвали острую общественную дискуссию. "Учитывая, что деструктивные действия некоторых субъектов, в том числе и НКО, - это очень опасный инструмент в условиях современной гибридной войны для расшатывания общества и это в определенном смысле оружие тонкое, не молниеносное, однако очень чувствительное, позиция нашего государства в данной части прозрачна и ориентирована в первую очередь на обеспечение защиты суверенитета и национальной безопасности РФ", - сказал замминистра.

Он отметил, что аналогичные законы, преследующие практически те же цели, существуют во многих других странах - в США, Австралии, Израиле, Венгрии. "При этом действующий нормативно-правовой порядок не раздражает мировую общественность, хотя по своим требованиям он гораздо суровее и жестче российских законов", - добавил замглавы Минюста, подчеркнув, что роль министерства сводится к "четкому обеспечению выполнения требований закона".