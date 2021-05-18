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Путин наградил Чайку орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил своего полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован во вторник на портале правовой информации.

"За большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Чайку Юрия Яковлевича - полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе", - говорится в документе.

Также Путин наградил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу".

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