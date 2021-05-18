Россия и страны Африки разработают дорожные карты сотрудничества в различных сферах

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия вместе с африканскими странами в скором времени подготовит дорожные карты российско-африканского взаимодействия в экономической, научной и гуманитарной сферах. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на международной конференции "Россия и Африка: строим будущее вместе" на площадке Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, у России и Африки выстроился очень мощный механизм сотрудничества. "При секретариате форума [Россия - Африка] созданы координационный, общественный и научный советы, учреждена Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки, которую возглавил Александр Салтанов. Делегации от ассоциации начали выезжать в Африку и здесь в Москве проводят очень активную работу с представителями африканского бизнес-сообщества", - добавил он.

В ближайшее время, продолжил Богданов, РФ и африканские страны намерены "разработать дорожные карты российско-африканского сотрудничества в экономической, научной и гуманитарной сферах".

Дипломат сообщил, что африканскую проблематику предполагается включить в программу предстоящего в начале июня Петербургского международного экономического форума. Кроме того, по его словам, в текущем году запланирована очередная встреча министров иностранных дел России и "тройки" Африканского союза.