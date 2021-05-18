Верховный суд ликвидировал Партию социальных реформ и Интернациональную партию России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иски Министерства юстиции РФ о ликвидации Партии социальных реформ и Интернациональной партии России из-за неучастия их в выборах в течение семи лет. Об этом ТАСС сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

"Верховный суд полностью удовлетворил иски Минюста РФ о ликвидации Партии социальных реформ и Интернациональной партии России в связи с неучастием этих политических партий в выборах в течение семи лет подряд", - сказал Шевченко.

По его словам, решения Верховного суда РФ еще не вступили в законную силу, у партий есть возможность их обжаловать.

Член ЦИК отметил, что если решения Верховного суда о ликвидации этих двух партий вступят в законную силу, то количество партий, имеющих право участвовать в выборах, сократится с 32 до 30.