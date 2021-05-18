Нарышкин призвал Британию уйти от бездоказательных обвинений в отношении России

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией, и назвал такую политику недальновидной. Такое мнение он выразил в интервью, которое во вторник опубликовала телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

"Вместо того чтоб развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально. Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политики", - сказал Нарышкин.

По мнению главы СВР, чтобы сблизить позиции Москвы и Лондона, необходимо "уйти от взаимных бездоказательных обвинений".