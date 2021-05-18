Глава КС считает, что в России еще не достигнуто верховенство права

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин считает, что Россия еще не завершила переход к верховенству права и социальному государству. Для перехода ей необходимо осмыслить опыт советского бесправия, чтобы не повторить ошибок.

"Наша страна находится на переломном этапе своего развития. Правовой барьер Россия еще не взяла, а это значит, что переход к верховенству права и правовому социальному государству отнюдь не завершен. Переходный характер переживаемого нашей страной исторического периода как раз и является тем главным вызовом, на который нам предстоит найти ответ, адекватный его значимости и масштабу. <…> Нынешний переход России от тоталитарной системы к правовому государству совершается с учетом советского опыта бесправия и его последствий. Осмысление этого опыта и причин, его породивших, необходимо, чтобы не наступить на одни и те же грабли", - написал Зорькин в своей статье, опубликованной на сайте КС.

Зорькин также отметил, что Россия уже сталкивалась в своей истории с таким вызовом в начале XX века, однако тогда это завершилось "исторической катастрофой в октябре 1917 года". "Руководствуясь коммунистической утопией, СССР попытался и вовсе перешагнуть все известные границы и построить невиданное ранее идеальное рациональное общество, то есть воплотить идеал модерна в его коммунистической версии. Эта попытка построить общество модерна осуществлялась неправовыми методами. Она началась революцией, то есть свержением прежней правовой системы и системы государства. Она продолжилась террористическим правлением до первой половины пятидесятых годов", - считает он.

По мнению председателя КС, затем Советский Союз свернул "в коррупционно-номенклатурном направлении", что закончилось "полным развалом СССР и крахом утопической идеи в конце восьмидесятых годов".

Зорькин также отмечает, что сейчас в России есть предпосылки для создания социального государства, а конституция с учетом поправок, которые были приняты летом прошлого года, закрепляют и конкретизируют его принципы. "В текст основного закона были включены положения, касающиеся установления основ единой системы здравоохранения, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, защиты прав человека труда. Предусмотрены конституционные гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, обязательного социального страхования, адресной социальной поддержки граждан и индексации социальных пособий и иных социальных выплат. Конституция устанавливает гарантии пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, чем и поддерживается его эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год", - отметил он.