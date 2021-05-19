Лавров: Душанбе разъяснит трудовым мигрантам страны необходимость соблюдения законов РФ

ДУШАНБЕ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Таджикистана примут дополнительные меры по разъяснению трудовым мигрантам республики в России необходимости соблюдать российское законодательство. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"В апреле этого года состоялись переговоры комплексные по всем аспектам миграционной проблематики, и они, конечно же, помогут завершить как можно скорее совершенствование правовой базы и организацию работы в этой сфере. Наши таджикские друзья обещали принять дополнительные меры по разъяснению трудовым мигрантам из Таджикистана в Российской Федерации необходимости соблюдать российское законодательство в этой сфере, чтобы не возникало ситуаций, о которых нам приходится сегодня говорить", - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Москва позитивно оценивает взаимодействие в миграционной сфере с Душанбе.