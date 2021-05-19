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Россия и Таджикистан планируют начать строительство пяти школ в республике в июне

Обучение в них будет организовано по российским образовательным стандартам, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия и Таджикистан рассчитывают, что церемония закладки первого камня проекта по сооружению пяти новых школ в республике состоится в июне. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Реализуется проект по сооружению пяти школ [в Таджикистане], где обучение будет организовано по российским образовательным стандартам. Надеемся, что церемония закладки первого камня состоится уже в следующем месяце, а учебный процесс начнется с 1 сентября следующего года", - сказал он.

Лавров отметил, что Россия и Таджикистан успешно реализуют различные проекты в сфере образования. "На сегодняшний день уже 50 учителей российских из 18 наших регионов работают в Таджикистане, делясь опытом с русистами", - добавил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТаджикистанРоссия
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