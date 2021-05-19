Совфед переназначил Маврина зампредом Конституционного суда РФ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял решение вновь назначить Сергея Маврина заместителем председателя Конституционного суда (КС) РФ.

Ранее его кандидатура была представлена в Совфед президентом РФ. Таким образом, верхняя палата парламента назначила Маврина на эту должность на третий срок подряд.

Согласно информации, размещенной на сайте суда, Маврин был назначен судьей Конституционного суда РФ 25 февраля 2005 года. В 2009 году Совет Федерации впервые наделил его полномочиями зампреда КС РФ сроком на шесть лет по новой процедуре, введенной в федеральный закон "О Конституционном суде Российской Федерации". В 2015 году он был назначен на эту должность во второй раз. Маврин является заслуженным юристом РФ, заслуженным деятелем науки РФ, награжден орденом Почета.

Согласно Конституции РФ, Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность председателя Конституционного суда РФ и его заместителей по представлению главы государства.