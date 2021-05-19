Володин: после выхода США из ДОН участниками соглашения остались их сателлиты

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) участниками соглашения остались сателлиты Вашингтона.

"Америка вышла. Кто остался? Сателлиты Америки, страны НАТО. Конечно, сейчас они говорят: пускай Россия не выходит. Почему? Им хочется облеты делать, проводить разведывательные операции, а потом все это передавать тем же Соединенным Штатам Америки. А кто остался? Там облет невозможно сделать - самолет тормозить начинает, уже перелетает на другую страну", - сказал Володин в ходе рассмотрения законопроекта о денонсации ДОН в Госдуме.

Председатель нижней палаты призвал выстраивать отношения в рамках международных соглашений только на равноправной основе. "Давайте поддержим нашего президента. Россия стала страной, которая принимает самостоятельные решения. И вот это нужно всегда поддерживать и дорожить этим", - заключил Володин.

Госдума в среду на заседании единогласно приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации ДОН.

Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.