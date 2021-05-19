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Путин назначил Мантыцкого послом России в Бангладеш

В 2014-2020 годах он был послом России в Афганистане

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сменил посла России в Бангладеш. Соответствующие указы главы государства опубликованы в среду на официальном портале правовой информации.

"Освободить Игнатова Александра Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Народной Республике Бангладеш", - говорится в одном из указов.

Вторым указом на эту должность назначен Александр Мантыцкий.

Мантыцкий в 2014-2020 годах был послом России в Афганистане. На дипломатической службе с 1984 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанБангладешРоссия
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