Путин назначил Мантыцкого послом России в Бангладеш

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сменил посла России в Бангладеш. Соответствующие указы главы государства опубликованы в среду на официальном портале правовой информации.

"Освободить Игнатова Александра Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Народной Республике Бангладеш", - говорится в одном из указов.

Вторым указом на эту должность назначен Александр Мантыцкий.

Мантыцкий в 2014-2020 годах был послом России в Афганистане. На дипломатической службе с 1984 года.