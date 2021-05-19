Медведев заявил, что апокалиптические сценарии пандемии не сбылись

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Апокалиптические предсказания о последствиях распространения коронавируса, которые выдвигались год назад, не сбылись, жизнь уже возвращается в нормальное русло. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду во время пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

Он отметил, что несмотря на пандемию "жизнь продолжается". "Мы - надеюсь, во всяком случае, - возвращаемся к нормальной жизни, - сказал Медведев. - Те апокалиптические предсказания и сценарии, которые год назад выдвигались - я помню все эти дискуссии - они, к счастью, не сбылись".

Как отметил Медведев, российская правовая система выдержала стресс-тест пандемии коронавируса, гибкое регулирование позволило избежать катастрофических последствий, помогло поддержать граждан и экономику. "Не могу не подчеркнуть, что и право выдержало стресс-тест пандемии, - сказал он. - Гибкое и своевременное регулирование позволило предотвратить катастрофические последствия, сохранить миллионы жизней, поддержать экономику в чрезвычайной ситуации".

При этом, заметил Медведев, распространение коронавируса "подорвало обычный ход развития". "Борьба с пандемией не просто значительно ускорила внедрение технологий в жизнь людей. Она обнажила тенденции, которые будут определять наше будущее на десятки лет", - считает зампредседателя Совбеза России. С учетом этих тенденций будет развиваться и само право, добавил он.

Медведев считает, что пандемия коронавируса дает исторический шанс стать более сильными. "Мы не должны упустить исторический шанс, чтобы выйти из карантина более сильными, объединенными, воодушевленными общими принципами и целями нашей цивилизации. И я уверен, что на этом пути, как сотню лет назад, нашим верным помощником будет право", - заявил он.

Зампред Совбеза РФ назвал плохой новостью, что в международных отношениях, в том числе из-за пандемии, мир стал более разобщенным, чем был раньше. "Разногласия, к сожалению, не преодолены, а только усугубляются. И мир не становится более безопасным, несмотря на тот технологический прорыв, в том числе вызванный пандемией нового коронавируса", - сказал он. Но, в целом, по его оценке, "человечество достойно пережило самые тяжелые месяцы глобальной эпидемии", которая пока продолжается, продемонстрировало беспримерные подвиги, сочувствия, самопожертвование и взаимовыручку.

"Вакцинный национализм"

Медведев призвал страны отказаться от практики "вакцинного национализма" и прийти к взаимному признанию антиковидных вакцин. "Безусловно, в ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок, - сказал Медведев. - Это тема весьма актуальная. [Нужно] обеспечить общий доступ к вакцине для того, чтобы проводить скоординированный подход, и отказаться от практик так называемого вакцинного национализма".

Замглавы Совбеза подчеркнул, что пандемия заставила по-новому взглянуть на традиционные юридические концепции прав, обязанностей, ответственности. По его оценке, в международно-правовом измерении нужно урегулировать отношения по поводу вакцинации от новых инфекций.

"Является ли вакцинация правом или обязанностью человека, на ком лежит риск неблагоприятных последствий отказа от вакцинации или побочных эффектов от ее проведения, может ли государство искусственно ограничивать доступ к зарубежным вакцинам и лекарствам - все это очень сложные вопросы, причем сверхактуальные, вопросы зачастую жизни и смерти, - перечислил Медведев. - И эти вопросы нужно решать сообща, используя площадки Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы и других авторитетных международных организаций".

А при сохранении пробелов в регулировании неизбежно появление противоречащих друг другу практик государств, международных и национальных судов, считает он. "И это ни к чему хорошему, как правило, не ведет", - констатировал зампред СБ России.