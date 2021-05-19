ЦИК РФ рекомендовал избрать Евгению Ивлеву главой избиркома Оренбургской области

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду рекомендовал избрать Евгению Ивлеву новым председателем избирательной комиссии Оренбургской области.

"Предложить избирательной комиссии Оренбургской области кандидатуру Ивлевой Евгении Владимировны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии", - говорится в постановлении.

Глава избиркома Оренбургской области Александр Нальвадов ранее сообщил, что покинет свой пост после 20 мая и станет советником губернатора региона Дениса Паслера. Нальвадов возглавлял региональный избирком с 2012 года.