ЦИК РФ рекомендовал избрать Гончарова новым главой избиркома Чукотки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду рекомендовал избрать Николая Гончарова новым председателем избирательной комиссии Чукотского автономного округа.

"Предложить избирательной комиссии Чукотского автономного округа кандидатуру Гончарова Николая Александровича для избрания его на должность председателя избирательной комиссии", - говорится в постановлении.

Глава избиркома Чукотского автономного округа Оксана Талызина в апреле приняла решение покинуть свой пост. Она возглавляла региональный избирком с 2014 года.