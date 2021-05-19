{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦИК РФ рекомендовал избрать Гончарова новым главой избиркома Чукотки

На этом посту он сменит Оксану Талызину

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду рекомендовал избрать Николая Гончарова новым председателем избирательной комиссии Чукотского автономного округа.

"Предложить избирательной комиссии Чукотского автономного округа кандидатуру Гончарова Николая Александровича для избрания его на должность председателя избирательной комиссии", - говорится в постановлении.

Глава избиркома Чукотского автономного округа Оксана Талызина в апреле приняла решение покинуть свой пост. Она возглавляла региональный избирком с 2014 года.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его послания 2021 года
Читать полностью