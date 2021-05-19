Кремль изучит дискуссии о запрете причастным к экстремистским организациям избираться в ГД

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Кремль изучит детали дискуссии о возможной ретроактивности (ситуации, когда правовой акт имеет обратную силу) законопроекта о запрете причастным к экстремистским организациям избираться депутатами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это требует определенной юридической экспертизы. Я здесь воздержусь от каких-либо комментариев. Но если есть такая экспертная точка зрения, то, конечно, мы обратим на это внимание. По всей видимости, должны быть и какие-то контраргументы. Мы с этим ознакомимся", - сказал представитель Кремля.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами Госдумы. Документ вызвал критику в юридическом сообществе и среди отдельных парламентариев. Как сообщали в СМИ, основная претензия к проекту состоит в том, что его нормы имеют обратную силу, что противоречит Конституции. Авторы законопроекта такие подозрения отвергали.