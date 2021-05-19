Дума приняла постановление об изменении графика своей работы в весеннюю сессию

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление об изменении графика своей работы в весеннюю сессию. Документ устанавливает, что недели пленарных заседаний закончатся 18 июня.

Депутаты переносят запланированную ранее неделю работы в регионах с 31 мая по 6 июня на конец июня. Вместо этого парламентарии планируют проводить пленарные заседания. Последняя неделя пленарных заседаний завершится 18 июня.

Согласно принятому ранее графику работы Госдумы, неделя с 21 по 27 июня должна была стать последней неделей пленарных заседаний весенней сессии и седьмого созыва в целом, после чего депутаты собирались работать в регионах. Последнее пленарное заседание должно было состояться 24 июня. При этом с 31 мая по 6 июня депутаты должны были работать в регионах. Теперь они перенесут эту работу на период с 21 по 27 июня.

Весенняя сессия 2021 года будет завершающей для нижней палаты седьмого созыва. Согласно графику, она должна завершиться 18 июля, с 19 июля по 29 августа депутаты уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще четыре региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.