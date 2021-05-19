Первый этап предвыборного съезда "Единой России" пройдет 19 июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет первый этап съезда к выборам в Госдуму 19 июня в Москве. Соответствующее решение принял в среду президиум генсовета партии.

"Это важнейшее партийное мероприятие в преддверии выборов. Все ключевые, стратегические решения по избирательной кампании, утверждению списка кандидатов, принятию за основу программы партии, с которой мы пойдем на выборы, будут приниматься именно там", - заявил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Ранее он пояснял, что съезд партии пройдет в три этапа. Первый, по его словам, состоится в середине июня, после назначения избирательной кампании, на нем будет принят проект предвыборной программы и утверждены списки кандидатов партии на думские выборы. Второй этап должен состояться в августе, на нем будет принята программа "Единой России" в окончательной редакции после ее доработки на основе предложений и замечаний, которые будут собраны партийцами в регионах. Третий этап пройдет уже после выборов и будет посвящен подведению и анализу их результатов.

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, выдвижение федерального списка кандидатов и списка одномандатников должно пройти на съезде партии в течение 25 дней после официального опубликования решения президента РФ о назначении выборов.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. По законодательству они назначаются не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.