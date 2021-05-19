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Кадыров заявил, что еще не принял решение об участии в выборах главы Чечни

Глава республики отметил, что окончательное решение он примет после изучения общественного мнения

ГРОЗНЫЙ, 19 мая. /ТАСС/. Рамзан Кадыров, который руководит Чечней с 2007 года, намерен принять окончательное решение об участии в выборах главы региона после изучения общественного мнения. Об этом он сообщил на совещании в Грозном.

"Что касается партии "Единая Россия", необходимо выдвигать кандидатов, которые пользуются доверием и уважением населения, отличаются высокими деловыми и человеческими качествами, готовы трудиться с полной самоотдачей во благо нашего народа и государства. Лично я еще не определился с участием в предстоящих выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения", - сказал он.

По словам руководителя администрации главы и правительства республики Галаса Таймасханова, в регионе состоятся выборы трех уровней - федерального, регионального и муниципального. "Всего запланировано проведение 193 избирательных кампаний. Общее количество замещаемых депутатских мандатов - 2 163, в том числе 41 депутатский мандат парламента. На предстоящих выборах в республике будут задействованы 20 территориальных и 490 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января 2021 года численность избирателей Чеченской Республики составляет 751 769 человек", - сказал он.

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