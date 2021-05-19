Путин заверил Пашиняна в активной посреднической роли России в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

"В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путем переговоров", - говорится в сообщении.

Глава российского государства в беседе с Пашиняном также подчеркнул, что РФ, как посредник, "активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе". Условлено о продолжении контактов по этому и другим вопросам, добавили в Кремле.

Ранее в среду президент РФ провел по телефону переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.

12 мая Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. И. о. премьер-министра Никол Пашинян назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. В свою очередь МИД Азербайджана заявил, что войска страны передвигаются "на позициях, принадлежащих Азербайджану".