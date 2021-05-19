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Лавров проводит переговоры с главой МИД Швеции

Позже в Рейкьявике состоятся его переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном

РЕЙКЬЯВИК, 19 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду начал свою рабочую программу в Исландии с двусторонней встречи с главой МИД Швеции, председателем ОБСЕ Анн Линде, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В начале встречи министры встали напротив флагов своих стран для фотографирования, а затем последовали в переговорную комнату.

"Вы ожидаете, что мы начнем танцевать? Мы не станем этого делать!" - с улыбкой сказал Лавров российским журналистам, после чего попросил их покинуть комнату.

Лавров прибыл в Рейкьявик 19 мая. Позже в среду здесь состоятся его переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШвецияРоссия
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